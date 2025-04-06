المحكمة الإدارية تعيد اللواء سعد معن مستشارا امنيا في وزارة الداخلية

2025-04-06 16:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، بأن المحكمة الإدارية أعادت اللواء سعد معن مستشاراً أمنياً في وزارة الداخلية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المحكمة الإدارية أعادت تعيين اللواء سعد معن كمستشار أمني في وزارة الداخلية".

وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، كلّف يوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، مدير دائرة العلاقات والاعلام السابق بوزارة الداخلية اللواء سعد معن بمنصب رئيس خلية الإعلام الأمني.