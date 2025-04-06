2025-04-06 16:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

نشرت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، ايضاحاً بشأن تظاهرات الكوادر التدريسية، فيما نفت بعض الاخبار المتداولة بشأن منتسبيها.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تناقلت بعض الصفحات الشخصية والبيجات على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدًا (الفيسبوك) خبر عن قيام منتسبي شرطة ديالى بالدخول الى إدارات المدارس وتدوين أسماء الكوادر التدريسية التي قد تغيبت عن الدوام الرسمي لهذا اليوم".

وأضاف البيان، أن "قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، ومنذ ساعات الصباح الأولى قد أعطى الأوامر والتوجيهات لكافة مدراء اقسام الشرطة والمراكز الأمنية بتأمين الحماية الكاملة للمدارس والكوادر التدريسية وابنائنا الطلبة، وحماية من هم قد نظموا وقفات جماعية او تظاهرة دون التدخل في أسباب التظاهر او الاحتجاج".

وتابعت القيادة، أن "واجب منتسبي شرطة ديالى هو توفير الحماية فقط".

وتداولت انباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام منتسبي شرطة ديالى بالدخول الى إدارات المدارس وتدوين أسماء الكوادر التدريسية التي قد تغيبت عن الدوام الرسمي لهذا اليوم.