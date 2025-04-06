رئيسة وزراء إيطاليا تتعهد بدعم الشركات المتضررة من رسوم ترامب الجمركية

2025-04-06 16:20:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الأحد، بحماية الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتواجه ميلوني مهمة دبلوماسية معقدة، كونها حليفة لترامب، لكنها مطالبة أيضًا بالدفاع عن قطاع التصدير الإيطالي، الذي قد يتأثر سلبًا نتيجة رسوم جمركية بنسبة 20 على الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. وقالت ميلوني، في رسالة مصوّرة إلى مؤتمر حزب الرابطة، الشريك في الائتلاف الحاكم: لا نوافق بالطبع على قرار الولايات المتحدة، لكننا مستعدون لاستخدام كل الأدوات، سواء التفاوضية أو الاقتصادية، اللازمة لدعم شركاتنا وقطاعاتنا التي قد تتضرر من فرض هذه الرسوم. وذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم أن ميلوني قد تجري محادثات مع ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل، في أول زيارة لها إلى الولايات المتحدة منذ مشاركتها في حفل تنصيب الرئيس في ينايركانون الثاني. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام