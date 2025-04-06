2025-04-06 16:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة العدل، يوم الأحد، عن وصول المطلق سراحهم وفق قانون العفو إلى 1000 نزيل، بعد استكمال الإجراءات القانونية. وقالت الوزارة في بيان تابعته منصة “إيشان”، إنه “تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، قامت وزارة العدل بإطلاق سراح (1000) نزيل مشمول بالقانون، وذلك بعد استكمال […]

ظهرت المقالة العدل: السجناء المطلق سراحهم وفق قانون العفو العام وصلوا إلى 1000 نزيل أولاً على ايشان.



