بعد اشتباكات.. رسالة من سنجار إلى بغداد حول مصير إيزيديين معتقلين

2025-04-06 16:30:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب المجتمع الإيزيدي المدني، فيقضاء سنجار بمحافظة نينوى، يوم الأحد، رئيس الحكومة العراقية، بالتدخل لإطلاق سراحالمقاتلين الإيزيديين المعتقلين على خلفية الاشتباكات مع قوة من الجيش العراقي.

وجاء في بيان صدر عن المجتمع الإيزيدي المدني،وورد لوكالة شفق نيوز، إن "على خلفية الحادثة المؤسفة التي وقعت بتاريخ 18آذار 2025، حيث نشب سوء تفاهم بين خمسة من مقاتلينا الإيزديين ومجموعة من إخوتهمفي الجيش العراقي، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطرفين إننا نأسف بشدة لهذهالحادثة المؤلمة، التي لا تعكس بأي حال من الأحوال طبيعة العلاقة الأخوية التيتربط بين الإيزيديين وقواتنا الأمنية بمختلف صنوفه، وبناءً على ما سبق، فإننانناشد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التدخل لمعالجة هذه القضية".

وأضاف "وذلك عبر الإفراج عن المقاتلينالخمسة الذين لا يمكن اعتبارهم سوى جنودٍ أوفياء للعراق، كان لهم دور مشهود فيحماية أرضه، وأن النظر إليهم بعين العدالة والرحمة، والأخذ بالاعتبارات الإنسانيةالتي تحيط بالحادثة، سيعزز مناخ الثقة بين المكونات الوطنية، ويؤكد التزام حكومتكمبمبادئ الإنصاف والتسامح، خصوصاً ونحن نقترب من مناسبة دينية عظيمة، ألا وهي عيدرأس السنة الإيزيدية".

وتابع البيان "كما أننا نثمّن جهودحكومتكم في تبني مشاريع إعادة الإعمـار في سنجـار، ونطالب بتسريع تنفيذ هذهالبرامج بما يضمن توفير الخدمات الأساسية، وتأمين العودة الكريمة والآمنةللنازحين، ووضع حدٍ نهائي لمعاناة آلاف العائلات التي لا تزال تعيش في ظروف غيرإنسانية صعبة".

وشهد قضاء سنجار في منتصف آذار/ مارس الماضي،اشتباكات بين قوة من الجيش العراقي ومسلحين تابعين لفصيل "اليبشه"الموالي لحزب العمال الكوردستاني في سنجار، أسفر عن إصابة ثلاثة منتسبين عراقيينبينهم آمر فوج في الجيش وضابط شرطة.

ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى بين فترةوأخرى خلافات تصل لتبادل إطلاق النار بين الجيش العراقي وعناصر "اليبشه"الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيققرار الجيش العراقي بـ"إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلالإبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين.

وقد شكّل حزب العمال فصيلًا مواليًا له باسم"وحدات حماية سنجار"، أو اليبشه ويتلقّى هذا الفصيل رواتب من الحكومةالعراقيّة بوصفه أحد الفصائل المنضوية تحت مظلّة الحشد الشعبيّ.

وقد أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، لوكالةشفق نيوز، في حينها، بأن القوات الأمنية تمكنت من العثور على المهندس الزراعيالايزيدي، الذي كان قد اختُطف في وقت سابق، متروكاً في منطقة "كرسي" ضمنناحية الشمال بقضاء سنجار.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن"عملية البحث عن المهندس المختطف كانت السبب الرئيسي وراء الاشتباكات التياندلعت بين القوات العراقية وعناصر من فصيل (اليبشه)، أثناء محاولتهم تجاوز نقطةتفتيش دون امتثال للأوامر الأمنية".

وأضاف أن "القوات الأمنية واصلت حملةالبحث عن المتورطين في الحادثة، مما أسفر عن اعتقال خمسة عناصر من (اليبشة)، اثنانمنهم أُلقي القبض عليهما داخل عجلة خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت مع القواتالعراقية".