قائممقام بلد: نسب إنجاز متقدمة بمشروع الماء و8 مدارس في القضاء

2025-04-06 18:10:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأكد قائمقام قضاء بلد حيدر اسماعيل، اليوم الأحد، تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع ماء بلد و8 مدارس في القضاء، فضلاً عن مشاريع صحية وأخرى لتطوير عدة شوارع.وقال إسماعيل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تحقيق نسب إنجاز فاقت الـ 65% في مشروع ماء بلد في منطقة جويزرات للمساهمة بالحد من مشكلة شح المياه خلال فصل الصيف، كذلك تم تحقيق نسب إنجاز بلغت 90% في ثمان مدارس انشأت في القضاء ضمن تخصيصات القرض الصيني لمحافظة صلاح الدين".وأضاف، أن "العمل مستمر أيضا في مشروع المركز الصحي الأول في حي الحسين، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه 95%، فضلا عن مشاريع تطوير الجناح الإداري لمستشفى بلد العام وبناية المعهد الصحي في القضاء".وتابع من جانب آخر أن "مشاريع الجهد الخدمي في قضاء بلد تضمنت أعمال تطوير الشوارع لعدد من الأحياء السكنية، بضمنها حي صمود واحد وحي صمود اثنين، كما يستمر العمل في المرحلة الاولى من مشروع تطوير شوارع منطقة حي الإمام".