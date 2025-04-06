النفط تعلن استكمال مشروع ربط 28 ألف صهريج بمنظومة GPRS

2025-04-06 18:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة إلى وزارة النفط، اليوم الأحد، عن استكمال مشروع ربط أكثر من 28 ألف صهريج حكومي وأهلي بمنظومة تتبع الحوضيات (GPRS).وقال مدير عام الشركة حسين طالب عبود في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة استكملت مشروع ربط 28 ألف صهريج حكومي وأهلي بمنظومة تتبع الحوضيات (GPRS)".وأضاف عبود، أن "المشروع تم تحت متابعة مستمرة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وهو جزء من مشروع كبير لأتمتة قطاع التوزيع في عموم البلاد".وأشار إلى أن "هذه المنظومة تساهم في جعل حركة المنتجات النفطية في عموم العراق منظورة أمنيًا وإلكترونيًا، ما يقلل بشكل كبير من عمليات التهريب والمتاجرة غير القانونية".وأكد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية أن "المنظومات مرتبطة بمركز بيانات موحد يراقب حركة الصهاريج على مدار الساعة، ويمكن العودة إليها في أي وقت لتتبع مسار المركبة وتوقفاتها." مشيرًا إلى أن "المشروع تم بالتعاون مع شركة السلام العامة في وزارة الاتصالات".من جهته، أوضح مدير هيئة التفتيش علاء عدنان – حسب البيان – أن "الهيئة مستمرة في اعتماد التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في عملها التفتيشي، مبينًا أن الشركة بدأت تحصد إيجابيات منظومة GPRS في الحد من عمليات التهريب والتلاعب وضمان وصول المنتج النفطي إلى مستحقيه".