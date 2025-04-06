واسط تريد صون القيم واحترام التقاليد.. الشرطة تفض نزاع "البرمودة" ببيان رسمي

2025-04-06 18:16:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، أن قرار منع ارتداء "البرمودة" في الأماكن العامة جاء استجابةً لمناشدات وجهاء وشيوخ ومثقفين في المحافظة، إضافة إلى مطالبات من عوائل عبّرت عن قلقها من انتشار مظاهر لا تنسجم مع القيم الدينية والأعراف الاجتماعية في المجتمع الواسطي.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "الإجراء يندرج ضمن الحرص على صون الذوق العام، وتعزيز مظاهر الاحتشام والوقار بما ينسجم مع هوية المحافظة وتقاليدها الراسخة".

وأضاف البيان أن "منع الطلبة دون سن الـ18 من دخول المقاهي وتناول الأركيلة يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، ومنع انجرارهم خلف السلوكيات السلبية أو تسربهم من المدارس، وكذلك حمايتهم من استغلال بعض ضعاف النفوس".

وأكدت القيادة استمرارها باتخاذ الإجراءات التي تصب في مصلحة المجتمع وتحفظ هويته، وفق ما جاء في نص البيان.