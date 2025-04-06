الكرخ والمسيب ونفط البصرة يحققون الفوز في نخبة اليد

2025-04-06 19:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريق الكرخ، اليوم الأحد، فوزًا مهمًا على فريق السليمانية بنتيجة (37 – 23) في المباراة التي أقيمت في قاعة السليمانية ضمن الدور السابع، المرحلة الثانية من دوري النخبة العراقي للموسم الحالي (2024-2025).وفي مباراة ثانية، تغلب فريق المسيب على نظيره ديالى بنتيجة (36 – 26) في المباراة التي جرت بينهما في قاعة المسيب.وفي ختام مباريات اليوم، حقق فريق نفط البصرة فوزًا على نظيره بلدية البصرة بنتيجة (30 – 21) في المباراة التي أقيمت في قاعة نفط البصرة.