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الكرخ والمسيب ونفط البصرة يحققون الفوز في نخبة اليد

الكرخ والمسيب ونفط البصرة يحققون الفوز في نخبة اليد
الكرخ والمسيب ونفط البصرة يحققون الفوز في نخبة اليد
2025-04-06 19:40:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
حقق فريق الكرخ، اليوم الأحد، فوزًا مهمًا على فريق السليمانية بنتيجة (37 – 23) في المباراة التي أقيمت في قاعة السليمانية ضمن الدور السابع، المرحلة الثانية من دوري النخبة العراقي للموسم الحالي (2024-2025).
وفي مباراة ثانية، تغلب فريق المسيب على نظيره ديالى بنتيجة (36 – 26) في المباراة التي جرت بينهما في قاعة المسيب.
وفي ختام مباريات اليوم، حقق فريق نفط البصرة فوزًا على نظيره بلدية البصرة بنتيجة (30 – 21) في المباراة التي أقيمت في قاعة نفط البصرة.

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