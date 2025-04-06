الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر "داعش" الإرهابي في نينوى

2025-04-06 19:45:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الأحد، الإطاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي في محافظة نينوى.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " قوة من اللواء 30 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي أطاحت بأحد عناصر داعش عنــد أحـد مـداخل سـهل نينـوى في المحافظة".وأضاف البيان، "أن العملية نفذت من قبل مفارز استخبارات اللواء 30 بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وتـم تـسليم الإرهابي الى الجـهـات المختـصة لينـال جزاءه العـادل ".وأشار البيان الى أن "الإرهابي المذكور مــطلوب للـعـدالة وفــق المادة الرابـعـة مــن قانـون مكافحـة الإرهاب".