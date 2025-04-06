أربيل.. إلقاء القبض على شخصين متهمين بقتل شقيقتهما

2025-04-06 19:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية أسايش أربيل، اليوم الأحد، (6 نيسان 2025)، عن إلقاء القبض على شخصين متهمين بقتل شقيقتهما.

وذكر بيان للمديرية، تلقته "بغداد اليوم" انه "وبأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل، تم إلقاء القبض على المدعوين (ع.ش.ع) و(ج.ش.ع)، بتهمة قتل شقيقتهما بتاريخ 4 نيسان 2025 في قضاء مخمور، وذلك على خلفية قضية اجتماعية".

وأضاف، انه "وبعد ارتكابهما الجريمة، توارى المتهمان عن الأنظار ولجآ إلى الاختباء داخل محافظة أربيل، حيث تمكنت مفارزنا من تعقبهما وتحديد موقعهما وإلقاء القبض عليهما".



