في ندوة تكشف "الخفايا".. كركوك تفتح النار على جرائم "بيع البشر والزواج القسري"

2025-04-06 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظمقصر الثقافة والفنون في كركوك، بالتعاون مع مديرية الشرطة المجتمعية، يوم الأحد،ندوة موسعة لمناقشة الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وظاهرة تزويج الفتياتقسراً.

وقال مدير قصرالثقافة والفنون، يوسف طيب صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "الندوة تهدف إلى تسليطالضوء على الأشكال المتعددة للإتجار بالبشر، ورفع الوعي المجتمعي حول هذه الجريمة،لا سيما ما يتعلق منها بتزويج الفتيات قسراً، والعمل القسري والاستغلال الجنسي".

وأضاف أن"مدير الشرطة المجتمعية في كركوك، العقيد عدنان القاسمي، ألقى محاضرة مفصلةتناول فيها أبعاد هذه الظاهرة، موضحاً أن الإتجار بالبشر يشمل بيع وشراء الأفرادلأغراض متعددة كالإجبار على العمل أو الاستغلال الجنسي أو حتى انتزاع الأعضاءالبشرية، وقد تتم هذه الجرائم داخل حدود الدولة أو تتجاوزها إلى نطاق دولي".

وأشار صالح، إلىأن "من أخطر أشكال هذه الظاهرة هو تزويج النساء قسراً، باعتباره نوعاً منالاستغلال الجسدي والنفسي وخرقاً لحقوق الإنسان الأساسية، كما يُعد انتهاكاً صارخاًلحرية الفرد وكرامته".

بدوره، أكدالعقيد عدنان القاسمي، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "قانون رقم 28 لسنة 2012الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر يضع عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم، كما يحددالأدوار والمسؤوليات الملقاة على الأجهزة الأمنية، وبالأخص الشرطة المجتمعية، فيالتصدي لها".

وأوضح القاسمي،أن "الشرطة المجتمعية في كركوك تعمل على تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة الإتجاربالبشر، من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانبحملات التوعية المستمرة داخل الأحياء والمجتمعات المحلية".

كما شددالمشاركون، في الندوة على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنيلحماية الفئات المستضعفة، ومواصلة البرامج التوعوية التي تسهم في بناء مجتمع آمنخالٍ من الاستغلال والعنف.