تصعيد من ذي قار.. نقابة المعلمين العراقيين تهدد الحكومة: استجيبوا لطلباتنا

2025-04-06 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت نقابة المعلمين العراقيين، يوم الأحد، الهيئات التعليميةوالإدارية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الاثنين لتسليط الضوء على مطالب المعلمين"السبعة"، مهددة في حال عدم الاستجابة بـ"اتخاذ الإجراءات التصعيديةكافة"، فيما أعلنت ممثلية الكوادر التربوية في محافظةذي قار الإضراب العام في جميع مدارس المحافظة ولجميع الكوادر التربويةبدءاً من يوم غد الاثنين لعدم الاستجابة لمطالبها.

وذكرت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نقابة المعلمين العراقييندأبت على المطالبة الجادة والحقيقية بكل ما من شأنه الارتقاء بمهنة التربية والتعليم،وتحسين الظروف المعيشية للزملاء التربويين وجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي والمهم.وما زالت النقابة تواصل جهودها وسعيها الدؤوب لتحقيق طموحات منتسبيها من التربويينوالمعلمين".

وأضافت، أنه "وفي الوقت الذي نُثمن فيه مواقفكم الوطنية المشرفة،نؤكد أن المعلمين هم صناع الأمل وصوت السلام، ومن أولى الركائز في بناء مجتمع سليم.وإن ما يعانيه المعلم العراقي من ظروف صعبة نتيجة السياسات الاقتصادية المتخبطة، التيانعكست سلباً على معيشة المواطن، يتطلب وقفة جادة وفاعلة. لذا، وانطلاقاً من دور النقابةفي الدفاع عن حقوق منتسبيها".

وأعلنت النقابة عن الفعاليات التالية:

1. دعوة الهيئات التعليمية والإدارية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنينالموافق 7/4/2025، لتسليط الضوء على مطالب جماهير المعلمين.

2. انعقاد جلسة طارئة للمجلس المركزي يوم الثلاثاء الموافق 8/4/2025، لمتابعةتنفيذ المطالب.

3. استضافة نقابة المعلمين لجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق8/4/2025، لعرض مطالبكم العادلة والتي تتضمن: (زيادة المخصصات المهنية بنسبة 100%،شمول جميع العقود بالتثبيت، صرف المتأخرات المالية، تفعيل قانون الخدمة التربوية، صرف العلاوات والترفيعات، تفعيل التأمين الصحي، توفير السكن للمعلمين).

وهددت النقابة، أن "في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، ستتخذ نقابةالمعلمين العراقيين كافة الإجراءات التصعيدية التي كفلها الدستور والقانون، ولن نتوانىعن الدفاع عن حقوقكم المشروعة ومواقفكم الوطنية النبيلة"، وفق ما جاء في البيان.

إلى ذلك، أعلنت ممثلية الكوادر التربوية في محافظةذي قار، مساء اليوم الأحد، الإضراب العام في جميع مدارس المحافظة ولجميع الكوادر التربويةبدءاً من يوم غد الاثنين، مع الخروج بتظاهرة حاشدة أمام مديرية تربية ذي قار.

وذكرت الممثلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه"في الوقت الذي نثمّن فيه جهودكم المباركة والتزامكم بالاعتصام اليوم داخل المدارسالذي نال استحسان الجميع وأربك المتصيدين".

وأضافت، وبالنظر لعدم الاستجابة لمطالبنا والاستخفافبنا ككوادر تربوية من بعض الجهات المعنية بتصرفات غير مبررة ونعتبرها إهانة لمربي الأجيال،نعلن لكم نحن كممثلية الكوادر التربوية في محافظة ذي قار عن :-

أولًا - إعلان الإضراب العام في جميع مدارس المحافظةولجميع الكوادر التربوية بدءاً من يوم غد الاثنين.

ثانيًا - يستمر إضرابنا يوم الثلاثاء أيضًا مع الخروجبتظاهرة حاشدة أمام مديرية تربية ذي قار.

ثالثًا - في حال عدم الإستجابة لمطالبنا فيجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء سنعلن عن خطوات تصعيدية أخرى يُعلن عنها آنذاك.

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسينفي العراق، أعلنت عن تنفيذ إضراب عام بدءاً من اليوم الأحد، للضغط باتجاه تحقيق حزمةمطالب، أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمةالجامعية، وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشة والمهنية وبدلالنقل ومخصصات الزوجية والأطفال.

وقدّم وفد من رابطة المشرفين التربويين في العراق،برفقة أعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية من بغداد والمحافظات، يوم الأحد، لائحة بمطالبالملاكات التعليمية إلى لجنة التربية في مجلس النواب.

وفي وقت سابق من اليوم، وفي تصريحات لوكالة شفق نيوز، طالبت النائبة عن الإطارالتنسيقي، ابتسام الهلالي، بعقد جلسة طارئة للنظر بمطالب المدرسين الذين بدأوا اليومبإضراب عن الدوام، مشددة على إطلاق سراح من تم اعتقالهم منهم، فيما أكد النائب المستقلأمير المعموري أن مجلس الوزراء سيستضيف خلال جلسته الأسبوعية المقبلة نقيب المعلمينللتباحث بهذا الخصوص.

وشهدت بغداد ومحافظات بابل والبصرة وكربلاء وذيقار، يوم الأحد، تظاهرات كبيرة من قبل الموظفين والكوادر التدريسية، للمطالبة بإقرارسلم الرواتب وتحقيق مطالبهم، فضلاً عن الاحتجاج على التفاوت في الرواتب بين الدوائر.

ولاحقاً أعلن عضو اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمينوالمدرسين محمد جادر، عن اعتقال رئيس اللجنة مالك هادي في بغداد وأربعة من أعضاء اللجنةفي المحافظات.

ولف جادر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إلى دعم العديدمن الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمطالب المعلمين المشروعة.

وأكد، صدور مذكرات اعتقال بحق جميع أعضاء ممثليةاللجنة التنسيقية في بغداد والمحافظات، مشيراً إلى إطلاق سراح أربعة من المعتقلين فيمحافظات النجف والديوانية وميسان.

من جهتها، دعت وزارة التربية، فجر اليوم الأحد، إداراتالمدارس وأقسام المديريات العامة للتربية في عموم البلاد إلى الالتزام بالدوام الرسمي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنهاتؤكد على اكمال المناهج الدراسية والحصص اليومية المقررة في الجدول كما معمول به قبلعطلة عيد الفطر.