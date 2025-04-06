طاقم تحكيمي عراقي لقيادة مباراة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا2

2025-04-06 21:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأحد، طاقماًتحكيمياً دولياً عراقياً لقيادة مباراة ضمن الدورِ نصف النهائي لدوري أبطال آسيا2.

وسيقودالطاقم التحكيمي مباراة فريقي Lion city Salors السنغافوري، وSydney الأسترالي، ويتألف منزيد ثامر حكماً للساحة، وحيدر عبد الحسن مساعداً أول، وأمير داود مساعداً ثانياً،ويوسف سعيد حكماً رابعاً، وأحمد صباح قاسم مساعد، إلى جانب محمد عبيد حكماً لـVAR من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجريالمباراةُ في سنغافورة بالتاسع من شهر نيسان/أبريلالجاري.