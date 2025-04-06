الإطاحة بعصابة نصب واحتيال عبر "تيك توك" في أربيل

2025-04-06 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن الإطاحةبعصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين عبر حساب وهمي في موقع التواصلالاجتماعي "تيك توك" وقبضت مبالغ مالية كبيرة عبر حساب مصرفي "FIB".

وجاءفي بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تمكنت من اعتقال عصابة تضم عدداً منالأفراد قاموا بالتحايل على العديد من المواطنين عن طريق فتح مكتب لإصدار تأشيراتالدخول "فيزا" ورحلات سياحية وهمية عن طريق فتح حساب وهمي في موقعالتواصل الاجتماعي "تيك توك" باسماء "سوناس ترافل"، و"اترسترافل" في مدينة دهوك، على أساس استحصال "فيزات" إلى الدولالخارجية لعدد من المواطنين.

وأوضحالبيان أنه بعد أن قام العديد من المواطنين بالاتصال بهذه العصابة والتقوا بهم عدةمرات وتعاملوا معهم أخذوا منهم وثائقهم الرسمية ومن ثم طلبوا منهم إيداع أموالهمفي حساب مصرفي في "FIB"وبعدها كانوا يصفرون عن طريق تحويلها إلى حسابهم وأخيراً يغلقون هواتفهم وكررواهذه العملية مع الكثير من الأشخاص.

وأضافالبيان أن المتهمين هم من قاطني مدينة دهوك وتم إلقاء القبض عليهم بالتنسيق معشرطة محافظة دهوك.

وشددبيان شرطة محافظة أربيل على أن بإمكان الأشخاص الذين تم التحايل عليهم أن يسجلواشكاوى من أجل استرداد حقوقهم.

وطالبالبيان المواطنين أن يكونوا أكثر وعياً وأن يتأكدوا من حقيقة وصحة المكاتبقبلالتعاملمعها.