إدارة القوة الجوية تعلن الكادر التدريبي الجديد لفريق الصقور

2025-04-06 22:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت إدارة نادي القوةِ الجويةِ الرياضي، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن تشكيلِ الكادرِ التدريبيِّ الجديدِ لفريقِ كرةِ القدم.

وذكر بيان لاعلام النادي، تلقته "بغداد اليوم"، ان "(علي عبد الجبار) سيكون مدربًا للفريق، يعاونه كلٌّ من (عبد الوهاب أبو الهيل وسعد عبد الحميد) كمساعدين للمدرب، فيما تم تعيين (إبراهيم سالم ) مدربًا لحراسِ المرمى".

وأعربت إدار نادي القوة الجوية وفقاً للبيان، أن "يُسهمَ الطاقمُ الفنيُّ الجديدُ في تحقيقِ نتائجَ إيجابيةٍ تُجسدُ تطلعاتِ الجماهير وتاريخِ النادي العريق، وقد وضعتْ الإدارةُ كاملَ ثقتها في الكادرِ التدريبيِّ من أجلِ تحقيقِ النتائجِ الإيجابيةِ المنتظرة".