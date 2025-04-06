القوات الأمنية تنقذ فتاة من الانتحار وتعثر على قطع أثرية في محافظتين

2025-04-06 22:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفذت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأحد، سلسلة من العملياتالميدانية الناجحة، حيث تمكنت من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في بابل، فيما عثرتعلى قطع أثرية في الديوانية.

ففي محافظة بابل، ذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، أن "مفارز قسم شرطة النجدة النهرية تمكنت من إنقاذ فتاة حاولت الانتحاربالقفز في شط الحلة، بالقرب من جسر بته، بعد استجابة سريعة من أفراد الشرطة".

وأشارت الفتاة، بحسب البيان، إلى أن محاولتها جاءت على خلفية رسوبها فيالامتحانات الوزارية للصف السادس الإعدادي، وقد تم التعامل مع الحالة وفقاًللإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي محافظة الديوانية، أعلنت قيادة الشرطة، عثور قسم حماية الآثار والتراثعلى 5 قطع أثرية نادرة خلال جولة تفتيشية في مدينة نيبور الأثرية.

ووفقاً لبيان صادر عن القيادة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن القطع شملت جرةفخارية دائرية، قطعتين من الخرز، وقطعة نقدية معدنية مسكوكة، وعظم عاجي فخاري علىشكل هلال مزخرف.

وأشار البيان، إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي وتسليم القطع إلى مديريةمفتشية آثار وتراث الديوانية لاستكمال الإجراءات الرسمية".

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للجمارك، إحباط محاولتي تهريب فيمنفذين حدوديين مختلفين، حيث تم ضبط أربعة طرود في جمرك الشحن الجوي تحتوي على 200منظار ليلي حراري من نوع "كروس فاير" ممنوعة من الاستيراد.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "ضبطت مسافراًبحوزته مبالغ مالية وبطاقات دفع إلكتروني مخالفة لتعليمات البنك المركزي العراقي".

ولفت البيان، إلى أنه "تمت عمليات الضبط بالتعاون مع جهاز المخابراتالوطني، شعبة التراخيص والاستخبارات، هيئة المنافذ الحدودية، وبإسناد من شرطةالجمارك، ووفقاً لقانون الجمارك العراقي النافذ، في إطار جهود الهيئة المستمرةلتعزيز الأمن والامتثال القانوني".