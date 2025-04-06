2025-04-06 22:15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة التربية، الأحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على تخصيص قطع أراض سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة. وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه دعما للواقع المعاشي للشريحة التربوية، حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تخصيص قطع أراض سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة مع توفير الخدمات لها. وأضافت، أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس التنسيقي الذي عُقِد اليوم برئاسة رئيس الوزراء وحضور وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وعدد من الوزارات المعنية والمحافظين. وأكدت أنها بذلت جهودا كثيفة مع نقابة المعلمين المركز العام في دعم الحقوق المشروعة للملاكات التربوية وضمان بيئة سكنية مناسبة تليق بمكانة المعلم العراقي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام