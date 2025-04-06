2025-04-06 22:15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

خفّضت شركة أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف إلى آسيا بأكبر قدر منذ تشرين الأول 2022. وأظهرت وثيقة تسعير، الأحد، أن أرامكو حددت سعر البيع الرسمي للنفط الخام العربي الخفيف لآسيا في أيار عند 1.20 دولار فوق متوسط عماندبي. وفق رويترز. أوبك: التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط أسهمت في دعم استقرار السوق يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الدول الثماني الأعضاء في أوبك، التي كانت أقرّت تخفيضات طوعية إضافية على إنتاج النفط في أبريل نيسان ونوفمبر تشرين الثاني2023، المضي قدماً في العودة التدريجية إلى السوق لهذه الكمية من النفط البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، بدءاً من 1 أبريل 2025. بالإضافة إلى ضعف هوامش التكرير الآسيوية مقارنة بشهري فبراير شباط ومارس آذار، وفتور في مستويات الشراء قبيل موسم صيانة المصافي في المنطقة. كانت أرامكو قد خفَّضت أسعار الخام العربي الخفيف لشحنات أبريل بمقدار 40 سنتاً للبرميل لتُحدد بعلاوة 3.50 دولار فوق خامَي عُماندبي، ما مثل خفضاً أكبر من التوقعات السابقة التي أشارت إلى تراجع قدره 15 سنتاً فقط. وهذا التخفيض جاء رغم ارتفاع الطلب الآسيوي نسبياً، في ظل تقلص المعروض من النفط الروسي بسبب العقوبات الغربية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام