الديوانية: افتتاح 61 مدرسة ضمن مشروع الأبنية النموذجية

2025-04-06 22:20:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع- صفات العزاويأعلنت محافظة الديوانية، اليوم الأحد، عن افتتاح 61 مدرسة ضمن مشروع الأبنية النموذجية بموجب الاتفاقية العراقية الصينية، فيما أشارت إلى أن هذه المدارس تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية التعليمية في المحافظة.وقال مدير عام تربية الديوانية، أحمد خرباط الجليحاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح 61 مدرسة في محافظة الديوانية ضمن إطار الاتفاقية العراقية الصينية، حيث تم إنجازها وتسليمها إلى مديرية تربية الديوانية"، مبيناً أن "المدارس شملت ثلاث فئات هي: 12 صفاً، 18 صفاً، و24 صفاً، وفق المواصفات الفنية المطلوبة".وأضاف، أن "هذه المدارس تمثل إضافة نوعية للبنى التحتية التعليمية في المحافظة"، مشيرا إلى "دورها في تحسين العملية التربوية وتقليل الاختناقات الحاصلة في المدارس، إذ إن افتتاح هذه المدارس ساهم في القضاء على الدوام المزدوج والثلاثي، إلا أنه في طبيعة الحال تزداد أعداد الطلبة في كل عام ، مما يتطلب بناء حوالي 400 مدرسة إضافية للقضاء بشكل نهائي على هذه المشكلة".وأشار إلى أن "هناك خطة لبناء المدارس الإضافية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء" ،معربا عن "أمله أن تكون هناك الوجبة الثانية من الاتفاقية الصينية لبناء مدارس إضافية، فضلاً عن مشروع (إيدوبا) وصندوق الأشد فقرا لتنمية الأقاليم".وأكد أن "الحكومة المحلية داعمة للقطاع التربوي من خلال تخصيص مبالغ جيدة في هذا الشأن".من جانبه، أوضح المهندس المقيم لمشروع المدارس الصينية في الديوانية، حيدر فليح ، لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "إنجاز الـ 61 مدرسة تم تنفيذها ضمن أربع فئات هي: 24A 2Bb و18Bو 12B ، وقد تم تسليم هذه المدارس إلى المديرية، ودخلت ثلاث مدارس منها في الخدمة".