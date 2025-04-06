المنتجات النفطية توضح تفاصيل تطبيق "قنينة" وتؤكد: لا زيادة في أسعار الأسطوانات

2025-04-06 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأوضحت شركة المنتجات النفطية أهمية تطبيق (قنينة) بالنسبة للمواطنين، اليوم الأحد، فيما نفت التوجه لزيادة أسعار الأسطوانات أو احتمالية وصولها لمستوى 12 ألف دينار.وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، في حديثه لبرنامج "رأي الأغلبية" على شاشة العراقية الإخبارية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن :الشركة تعمل على تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال التحول الرقمي، وذلك ضمن إطار البرنامج الحكومي".وأضاف، أن "تطبيق (قنينة) يأتي كخدمة إضافية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على أسطوانات الغاز من خلال وكلاء جوالين معتمدين"، مشددًا على أن "السعر الرسمي للأسطوانة يبلغ 5,000 دينار، مع أجور خدمة تصل إلى 1,000 دينار فقط عند التوصيل"، نافياً وجود أي زيادات أو رسوم إضافية ترفع السعر إلى 12,000 دينار.وأشار إلى أن "التطبيق لا يُلزم الوكيل ببيع كامل حمولته من خلاله، بل يتيح للمواطن الذي يرغب بالشراء عبر التطبيق اختيار الوكيل الجوال في منطقته، وهذه الخطوة تسهم في الحد من بيع الأسطوانات غير الرسمية أو المغشوشة، إذ يضمن التطبيق للمواطن معرفة مصدر الأسطوانة والحصول عليها بوزنها الرسمي وليس أقل من وزنها الرسمي وهذا أمر يحصل ويعاني منها المواطنون أحياناً".وبين طالب، إن "ما يُثار من شائعات حول رفع الأسعار أو إجبار الوكلاء على استخدام التطبيق بشكل كامل لا أساس له من الصحة، والمواطن هو من يقرر طريقة الشراء وفق ما يناسبه."كما دعا مدير عام الشركة المواطنين إلى التفاعل مع التطبيق لما يمثله من تجربة حضارية، مؤكدا أن "التحول إلى الأتمتة والرقمنة أصبح ضرورة، شأنه شأن ما يحصل في باقي القطاعات الخدمية".