2025-04-06 23:45:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى نفذت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأحد، سلسلة من العمليات الميدانية الناجحة، حيث تمكنت من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في بابل، فيما عثرت على قطع أثرية في الديوانية. ففي محافظة بابل، ذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان تلقته (المدى)، أن "مفارز قسم شرطة النجدة النهرية تمكنت من إنقاذ فتاة حاولت الانتحار بالقفز في […]

The post انقاذ فتاة من الانتحار والعثور على قطع أثرية في محافظتين appeared first on جريدة المدى.