2025-04-06 23:45:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأحد، موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة، مع ضمان توفير الخدمات الأساسية لها، وذلك دعمًا للواقع المعاشي لشريحة المعلمين في العراق. وذكر بيان رسمي تلقته (المدى), أن القرار جاء خلال اجتماع المجلس التنسيقي برئاسة السوداني، وبحضور وزير التربية إبراهيم نامس […]

The post السوداني يوافق على تخصيص أراض سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية appeared first on جريدة المدى.