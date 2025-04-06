مسؤول حكومي يكشف قرب إطلاق خدمة غير مسبوقة في العراق

2025-04-06 23:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن خدمة جديدة لايصال البنزين الى المنازل.

ونقل بيان لوزارة النفط، تلقته "بغداد اليوم"، عن حسين قوله: "الشركة بصدد اطلاق خدمة جديدة في ايصال او بيع البنزين للمنازل عبر محطات جوالة لتزويد مركبات المواطنين بشكل أسهل وأسرع".

وعن الجدل بشأن بيع أسطوانات الغاز عبر تطبيق (قنينتي) قال حسين: "لا صحة لما يحاول البعض الترويج له ازاء ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المباعة عبر تطبيق (قنينتي)" مؤكداً ان " سعرها ثابت وهو 6 الاف دينار فقط".

وأضاف، ان "الباعة الجوالين بامكانهم التسجيل عبر التطبيق من خلال استمارات خاصة بهم توثق بياناتهم الخاصة لتمنحهم إجازة بيع وتوزيع أسطوانات الغاز الكترونيا حيث ان اعتماد هذا التطبيق سيمنع حالات التلاعب بالأسعار الى جانب ضمان وصول أسطوانة الغاز بالمواصفات المعتمدة للمواطن دونما تغيير من قبل بعض ضعاف النفوس".

وتابع "كما يمكن للشركة تشخيص أي خلل او قصور في عمل الباعة الجوالين المجازين رسميا وفق ضوابط التطبيق الالكتروني".