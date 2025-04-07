نجاة شخصين من موت محقق بحادث سير في ديالى (صور)

2025-04-07 00:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر طبي في ديالى، مساء اليوم الأحد، بنجاة شخصين من موت محقق بحادثسير مروع على طريق بغداد – بعقوبة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سيارة نوع (تشارجر) اصطدمت بآلية للحفر ما أدىإلى تحطم السيارة بشكل مروع وانشطارها إلى نصفين، على طريق بغداد – بعقوبة قربمنطقة الحديد، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح بليغة في سيارة (تشارجر)".

وأضافأن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقيالعلاج"، مشيراً إلى أن "سبب الحادث السرعة الشديدة".