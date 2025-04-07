بعد المعلمين.. تنسيقيات موظفين آخرين تستعد لتظاهرات كبرى لزيادة رواتبهم

2025-04-07 00:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم الأحد، بأن تنسيقيات موظفي وزارةالسياحة والآثار تستعد لتنظيم تظاهرات كبيرة خلال الأسبوع الجاري في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن تظاهرات موظفي وزارة السياحة هي للمطالبةبزيادة رواتبهم أسوة بالتظاهرات الحاصلة من قبل موظفي وزارة التربية.

وكشف المصدر، أن موظفي وزارة السياحة والآثار هددوا بالإضراب العام عنالدوام الرسمي في مديريات الآثار في المحافظات.

وتأتي خطوة موظفي وزارة السياحة والآثار تزامناً مع إعلان اللجنة التنسيقيةلإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، عن تنفيذ إضراب عام بدءاً من اليوم الأحد، للضغطباتجاه تحقيق حزمة مطالب، أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربويةأسوةً بالخدمة الجامعية، وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشةوالمهنية وبدل النقل ومخصصات الزوجية والأطفال.