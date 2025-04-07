معلمو البصرة يردون على نقابتهم: إضرابنا مستمر وأنتم لا تمثلونا

2025-04-07 00:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن ممثل التربويين في البصرة، صفاء المالكي، مساء اليوم الأحد،استمرار الإضراب الذي تنفذه الكوادر التعليمية في مدارس المحافظة، مؤكداً أن قرارنقابة المعلمين بإنهاء الإضراب واستئناف الدوام الرسمي "لا يمثلهم ولا يعكسإرادتهم".

وقال المالكي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الكوادر التربوية مستمرةفي إضرابها حتى يوم غد الاثنين، ولن تعود إلى الدوام الرسمي ما لم تُلبّ المطالبالمشروعة، وقرار نقابة المعلمين بإنهاء الإضراب لا يعنينا، وهي لا تمثل قراراتناولا تحدد مصيرنا، بل تعمل بالتعاون مع الحكومة لمحاولة إجهاض الإضراب بطرق غيرمباشرة".

وأشار المالكي، إلى أن "محافظة البصرة تملك القدرة على تلبية مطالبمعلميها، خصوصاً فيما يتعلق بتخصيص قطع أراضٍ سكنية وتحسين الواقع المعيشي للكوادرالتربوية"، داعياً إلى "عدم السماح للنقابة بالتلاعب بمقدرات المعلمين".

وأضاف المالكي، أن "الإضراب سيستمر حتى بعد جلسة مجلس الوزراء المقررةيوم الثلاثاء المقبل"، مشدداً على أن "إنهاء الإضراب مرهون بتحقيقالمطالب كافة، دون استثناء".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت نقابة المعلمين في البصرة، انتهاءالإضراب في مدارس المحافظة والمباشرة يوم غد باستئناف الدوام الرسمي واستمرارالعملية التربوية.

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، أعلنتعن تنفيذ إضراب عام بدءاً من اليوم الأحد، للضغط باتجاه تحقيق حزمة مطالب، أبرزهاشمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمة الجامعية،وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشة والمهنية وبدل النقلومخصصات الزوجية والأطفال.