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انتخابات 2025 على صفيح ساخن.. ما الذي يُخفيه "الصدر" ويُقلق "الإطار"؟!

انتخابات 2025 على صفيح ساخن.. ما الذي يُخفيه
انتخابات 2025 على صفيح ساخن.. ما الذي يُخفيه "الصدر" ويُقلق "الإطار"؟!
2025-04-07 01:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تبدو في "تحذيرات" نوري المالكي و"تأكيدات" عمار الحكيم مؤشرات على قلق من تعطل الانتخابات التشريعية المقبلة. تصاعدت هذه المخاوف بسبب "تكتم" مقتدى الصدر – كما يُعتقد – بشأن السبب وراء إعلان مقاطعته للانتخابات. وتسود حالة من التوتر في الداخل بسبب "التهديدات" الأمريكية بضرب إيران. وبحسب هادي العامري، زعيم منظمة بدر، فإن العراق […]

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