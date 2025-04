2025-04-07 01:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تبدو في "تحذيرات" نوري المالكي و"تأكيدات" عمار الحكيم مؤشرات على قلق من تعطل الانتخابات التشريعية المقبلة. تصاعدت هذه المخاوف بسبب "تكتم" مقتدى الصدر – كما يُعتقد – بشأن السبب وراء إعلان مقاطعته للانتخابات. وتسود حالة من التوتر في الداخل بسبب "التهديدات" الأمريكية بضرب إيران. وبحسب هادي العامري، زعيم منظمة بدر، فإن العراق […]

