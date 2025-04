التوافق المؤجل يطيل أمد قانون الحشد.. ترقب لاستئناف البرلمان أعماله

2025-04-07 01:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ محمد العبيدي يلف الغموض قانون تقاعد الحشد الشعبي، بعدما سحبته الحكومة بشكل مفاجئ من البرلمان، ليُفتح الباب أمام تأويلات سياسية متضاربة ومخاوف من صراع نفوذ داخل المؤسسة الأمنية، ومع استمرار تلكؤ الجلسات التشريعية، تتصاعد حدة الخلافات بين الكتل، وسط تمسك كل طرف بموقفه من مواد القانون المثيرة للجدل. ورغم أن نصوص القانون تبدو في […]

