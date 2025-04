نقابة الطب التكميلي تطالب البرلمان بتشريع قانون خاص لتنظيم عملها

2025-04-07 01:20:06 - المصدر: جريدة المدى

الموصل / سيف الدين العبيدي اقامت النقابة العامة للطب التكميلي مؤتمرها التعريفي الاول في نينوى والرابع على مستوى العراق بحضور كافة فروع النقابات في المحافظات العراقية والنائبة بمجلس النواب عن محافظة نينوى بسمة بسيم، مطالبين البرلمان بتشريع قانون ينظم عملهم. ودعت النقابة وزارة الصحة الى الاعتراف بها، من اجل انصاف ذوي الكفاءة بهذه المهنة وتحد […]

