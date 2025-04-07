أتحاد الصناعات العراقي: ثورة صناعية في عهد عادل عكاب حسين لأقتصاد قوي ومستدام
2025-04-07 03:00:06 - المصدر: راي اليوم
خليل الشوا
في وقت يواجه فيه العراق العديد من التحديات الاقتصادية، يظهر اتحاد الصناعات العراقي كأحد الركائز الأساسية التي تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق تنمية مستدامة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، يثبت اتحاد الصناعات العراقي أنه ليس مجرد جهة تنظيمية بل مؤسسة ذات رؤية استراتيجية قادرة على قيادة الصناعة الوطنية نحو آفاق جديدة من النجاح والتقدم. ومن خلال رئاسة السيد عادل عكاب حسين للاتحاد، أصبح لهذا القطاع صوت قوي ورؤية واضحة تخطو به نحو المستقبل بثبات
في مؤتمر صحفي عقده في مقر الاتحاد بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والهيئة الاستشارية ، سلط السيد عادل عكاب الضوء على التحديات الاقتصادية التي تهدد القطاع الصناعي في العراق، مبررا أهمية اتخاذ خطوات عاجلة ووضع خطط مدروسة وطويلة الأمد لتجاوز هذه العقبات.… [+]