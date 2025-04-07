النفط الأميركي يهبط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل

2025-04-07 03:35:01 - المصدر: واع

متابعة - واعانخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 60 دولارا ، وذلك للمرة الأولى منذ نيسان 2021، في سوق لا تزال تشهد تقلبات بسبب الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.ونحو الساعة 22.50 بتوقيت غرينتش، انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار بنسبة 3.31% إلى 59.94 دولارا، بعيد استئناف التداول الساعة 22.00 بتوقيت غرينتش.