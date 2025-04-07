بنفيكا يسحق بورتو ويعتلي صدارة الدوري البرتغالي
2025-04-07 03:35:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
قفز بنفيكا لصدارة الدوري البرتغالي مؤقتا، عقب فوزه الكبير على مضيفه بورتو (4-1)، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.
ورفع بنفيكا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن سبورتنج لشبونة، الذي يلعب اليوم الاثنين مع سبورتنج براجا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
وتجمد رصيد بورتو عند 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن براجا صاحب المركز الرابع.
قفز بنفيكا لصدارة الدوري البرتغالي مؤقتا، عقب فوزه الكبير على مضيفه بورتو (4-1)، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.
ورفع بنفيكا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن سبورتنج لشبونة، الذي يلعب اليوم الاثنين مع سبورتنج براجا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
وتجمد رصيد بورتو عند 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن براجا صاحب المركز الرابع.