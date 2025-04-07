بنفيكا يسحق بورتو ويعتلي صدارة الدوري البرتغالي

2025-04-07 03:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقفز بنفيكا لصدارة الدوري البرتغالي مؤقتا، عقب فوزه الكبير على مضيفه بورتو (4-1)، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.ورفع بنفيكا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن سبورتنج لشبونة، الذي يلعب اليوم الاثنين مع سبورتنج براجا، ضمن منافسات الجولة ذاتها.وتجمد رصيد بورتو عند 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن براجا صاحب المركز الرابع.