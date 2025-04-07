ارباح خارج الملعب.. مبالغ ضخمة تتدفق إلى رصيد محمد صلاح

2025-04-07 08:25:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

حقق النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، أرباحا ضخمة من صفقات الرعاية وحقوق استخدام صورته.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، سجلت شركة حقوق الصور التابعة له "Salah UK Commercial Ltd"، أصولا بلغت 36.693.199 جنيها إسترلينيا، ما يمثل زيادة قدرها 3.3 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق – أي ما يعادل نحو 275 ألف جنيه شهريا، تضاف إلى راتبه مع ليفربول.

وكان صلاح "32 عاما" قد أسس هذه الشركة في عام 2014، خلال فترة احترافه في تشيلسي.

وتشمل قائمة العلامات التجارية العالمية التي يرتبط مع صلاح بعقود رعاية مربحة شركات مثل أديداس، بيبسي، فودافون، أوبر، وأوبو.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه العائدات في التقارير المالية القادمة، خاصة إذا نجح صلاح في التوصل إلى اتفاق جديد مع ليفربول يتضمن تحسينات في بنود حقوق الصور.

وكان صلاح قد دخل في خلاف مع الاتحاد المصري لكرة القدم عام 2018 بشأن حقوق استخدام صورته، وهو النزاع الذي وصل إلى أعلى مستويات التدخل لحله، حيث أبدى اللاعب غضبه الشديد بعدما وضعت صورته على طائرة المنتخب الرسمية المتجهة إلى كأس العالم دون الرجوع إليه، ما اعتبره "إهانة" بسبب إمكانية تعارض ذلك مع التزاماته التجارية الخاصة.

وقد تم تمويل الطائرة من قبل شركة "WE"، الراعي الرسمي للمنتخب المصري، ووضعت صورة صلاح بجانب شعار الشركة، وهو ما كاد يتسبب في خرق لعقده مع شركة فودافون ويعرضه لخسائر بملايين الجنيهات.

ورغم ارتباط اسم صلاح بالرحيل عن أنفيلد مع انتهاء عقده في حزيران المقبل، تشير تقارير جديدة إلى أن مفاوضات متقدمة تجري حاليا بين الطرفين لتمديد عقده والبقاء مع الريدز.