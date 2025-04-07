الغراف وأمانة بغداد يقتربان من دوري النجوم والهبوط يلاحق عفك والصناعات الكهربائية

2025-04-07 08:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقترب ملامح الصعودإلى دوري نجوم العراق من الاكتمال، مع اقتراب نهاية منافسات موسم 2024-2025 للدوريالعراقي الممتاز لكرة القدم، حيث بات الغراف وأمانة بغداد الأقرب لحجز بطاقتيالتأهل.

وانفرد الغراف بصدارة الترتيببعد الجولة 22، جامعاً 40 نقطة، يلاحقه أمانة بغداد بفارق نقطة واحدة (39 نقطة)،فيما حل الموصل في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، يليه الجولان رابعاً بـ34 نقطة،ثم الفهد خامساً بـ33 نقطة.

كما يحتل البحري المركز السادسبـ32 نقطة، يليه الناصرية سابعاً بـ31 نقطة، وبنفس الرصيد جاء الكاظمية ثامناًبفارق المواجهات المباشرة.

أما فريق ميسان فقد جاء تاسعاًبـ30 نقطة، فيما يحتل الصناعة المركز العاشر بـ28 نقطة، متقدماً على نادي الحسينالحادي عشر ومصافي الجنوب الثاني عشر، ولكل منهما 27 نقطة، مع أفضلية المواجهاتللحسين.

وفي المناطق المهددة بالهبوط،يحل الرمادي بالمركز 13 برصيد 26 نقطة، يليه غازي الشمال والمصافي ولكل منهما 24نقطة، لكن الأفضلية لغازي الشمال بالمواجهات المباشرة.

أما الاتصالات والبيشمركة فقدتقاسما الرصيد ذاته (23 نقطة) وجاء الاتصالات في المركز 16 بفارق المواجهات، بينماحل نفط الوسط وعفك بالمركزين 18 و19 توالياً برصيد 22 نقطة، بفارق المواجهات أيضاً.

وتذيل جدول الترتيب فريقالصناعات الكهربائية بـ13 نقطة فقط، ليصبح مع فريق عفك أبرز المرشحين للهبوط إلىدوري الدرجة الأولى في حال استمرار تراجع نتائجهما.