2025-04-07 08:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثانية لسنة 2025 للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، والتي ناقشت عدداً من الملفات الخدمية والتنموية المهمة على مستوى المحافظات العراقية، من بينها محافظة ذي قار. وفي سياق الجلسة، تقرر تشكيل لجنة خاصة لإزالة المعوّقات التي...

