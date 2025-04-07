مبابي يهاجم شبكة فرنسية بسبب "تحريف" تصريحاته بشأن سان جيرمان

2025-04-07 09:15:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

انتقد النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، شبكة إعلامية فرنسية اتهمها بتحريف تصريحاته بشأن ناديه السابق باريس سان جيرمان.

وجاء هجوم مبابي بعدما تداولت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية تصريحات نُسبت إليه، تُظهر أنه فضّل الانضمام إلى ريال مدريد على حساب العروض المالية المغرية، في إشارة ضمنية إلى رفضه البقاء في سان جيرمان.

ورد مبابي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً:

"لا علاقة لما قلته بنادي باريس سان جيرمان، فالسؤال كان متعلقاً بخطوتي المقبلة، وتحديداً بالمفاضلة بين الانتقال إلى الدوري السعودي أو ريال مدريد."

ووجّه مبابي رسالة مباشرة إلى الشبكة الفرنسية قائلاً:

"ركزوا على ما يحدث في فرنسا، أما باقي كلامي فليس موجهاً إليكم طالما لم تفهموه."

وكان مبابي قد انتقل إلى ريال مدريد عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 حزيران 2024، ووقّع عقداً مع النادي الملكي يمتد حتى صيف 2029.