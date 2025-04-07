الحكيم: ممارسات الكيان في غزة ولبنان وسوريا جرائم حرب ضد الإنسانية

2025-04-07 10:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عدَ رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، ممارسات كيان الاحتلال في غزة ولبنان وسوريا جرائم حرب ضد الإنسانية.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية، ندعو جميع الفعاليات الدينية والسياسية والمنظماتية والشعبية في مختلف أرجاء العالم إلى وضع حد لكل أسباب ووسائل قتل النفس المحترمة بذريعة الانتماءات الدينية، والقومية، والعرقية، والمذهبية".

واضاف أن "ممارسات كيان الاحتلال اليوم في غزة ولبنان وسوريا تمثل أبرز دلالات جرائم الحرب ضد الإنسانية، ما يتطلب من المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية وتشكيلاته الحقوقية، لا سيما المعنية بحقوق الإنسان، اتخاذ موقف حازم لإيقاف الاعتداءات المستمرة على غزة ولبنان وسوريا".

وتابع الحكيم انه "وبهذه المناسبة، نؤكد أن شعبنا العراقي قد تعرض للإبادة الجماعية على يد الديكتاتورية، مثل جرائم الأنفال، وحلبجة، والأهوار، والمقابر الجماعية الممتدة على خارطة الوطن، وكذلك على يد الإرهاب الأعمى. ما يستوجب تخليد مآثر الشهداء والضحايا وتكريم ذويهم".