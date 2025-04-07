إطلاق خطة اصلاح المصارف الخاصة بالشراكة مع مؤسسات عراقية ودولية

2025-04-07 10:40:10 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن إطلاق خطة شاملة لإصلاح المصارف الخاصة، بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في طبيعة الخدمات المصرفية، تستند إلى الابتكار والتحول الرقمي. وقال العلاق، خلال مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي والذي حضره مراسل الاقتصاد نيوز، إن المصارف العراقية قطعت خطوات كبيرة في تطوير خدماتها المصرفية، لكنها مطالبة بمزيد من الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون في صلب الاستثمارات المستقبلية للقطاع المصرفي. وأضاف: “العالم يشهد تحولاً واسعاً في البنية المالية والأنظمة المصرفية، الأمر الذي يتطلب من المصارف التقليدية أن تواكب هذا التغير الجذري عبر تقديم خدمات ابتكارية تلبّي تطلعات العملاء في ظل التسارع التكنولوجي الهائل”. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن العملات الإلكترونية ستلعب دوراً حيوياً في تسريع عمليات الدفع والحوالات المالية، ما يُحتّم على المصارف تطوير بنيتها التحتية الرقمية. كما لفت إلى أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية CBDCs قد تعيد تشكيل خريطة النظام المصرفي العالمي، مضيفاً: “المصارف المستقبلية الناجحة هي تلك التي تتبنى أدوات التحول الرقمي وتدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام