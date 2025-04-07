2025-04-07 10:40:10 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن البنك المركزي العراقي عن مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة التي تنظم استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق، والتي دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 8 نيسان 2025. وبحسب الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي وحصلت عليها الاقتصاد نيوز، فان السقوف المالية للمسافرين والمقيمين خارج العراق عند استخدامهم بطاقات الدفع من نوعي Debit Card و Credit Card، حيث توزعت على النحو التالي: 1. المتقاعدون: 10,000 دولار شهريًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. 2. السفر: 20,000 دولار شهريًا لأغراض السفر، مثل حجز الفنادق والطيران وتأجير السيارات. 3. العلاج في الخارج: 50,000 دولار شهريًا. 4. الاستخدامات العامة خارج العراق: 5,000 دولار شهريًا. واشارت الوثيقة الى تحديد السقف الأعلى لاستخدام بطاقات التجار المصرفية خارج العراق بـ20,000 دولار شهريًا. وأكد البنك أن هذه الضوابط تأتي لضمان سلامة النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي، وأنه سيتم تزويد المصارف برموز فئات التجار ذات العلاقة لاحقًا، فيما ستُفعل البطاقات الجديدة للاستخدام الدولي بعد 30 يومًا من إصدارها. وشدد البنك على ضرورة التزام المصارف وشركات خدمات الدفع بهذه التعليمات، محذرًا من فرض قيود على أي جهة مخالفة. وأشار إلى أن عملية تغذية البطاقات ستتم حصريًا بالدولار بسعر الصرف الرسمي وفقًا لإجراءات رصينة ضمن منصة “الحوكمة الإلكترونية. ادناه الوثائق: ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام