مركز الامن السيبراني يحذر من رسالة احتيالية على "فيسبوك"

2025-04-07 10:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر مركز الأمن السيبراني في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، من رسالة احتيالية انتشرت على منصة فيسبوك، تهدف لجمع بيانات المواطنين بشكل غير مشروع.

وذكر المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "كوادره الفنية رصدت رابطًا إلكترونيًا نُشر على منصة التواصل الاجتماعي (Facebook) يقوم بتحويل المواطنين الراغبين بتفعيل الخدمات الإلكترونية لجميع المصارف العراقية إلى تطبيق "واتساب" للتحدث مع خدمة الزبائن لتفعيل هذه الخدمة".

وأكد المركز حسب البيان، أن هذا الرابط احتيالي ويُستخدم لجمع بيانات المواطنين بشكل غير مشروع، داعيًا المواطنين لضرورة توخي الحذر وعدم التفاعل معه.















