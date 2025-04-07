المعلمون العراقيون "غاضبون".. إضرابات واحتجاجات لليوم الثاني

2025-04-07 10:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشهد عدد من المحافظات العراقية موجة احتجاجات واسعة لليومالثاني على التوالي، نظّمها معلمون وموظفون، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشيةوتثبيت حقوقهم وتعديل سلم الرواتب.

ففي محافظة الديوانية جنوبي العراق، واصلت الكوادر التعليمية والإداريةاعتصامها أمام مبنى مديرية التربية، للمطالبة بزيادة الرواتب وتخصيص قطع أراضٍسكنية لهم، مؤكدين على استمرار حراكهم لحين الاستجابة لمطالبهم.

وفي العاصمة بغداد، شهدت مناطق عدة إضرابات احتجاجية للمعلمين، بينما توقفتالدراسة في عدد كبير من مدارس محافظة ديالى نتيجة لإضراب الكوادر التربوية، وعادأغلب الطلبة إلى منازلهم.

أما في محافظة النجف، فقد استمرت التظاهرات التربوية لليوم الثاني علىالتوالي، حيث عبّر المعلمون والموظفون عن رفضهم لسُلّم الرواتب الحالي، داعينالحكومة إلى إجراء إصلاحات عادلة تضمن حقوقهم الوظيفية والمعيشية.

وفي ذي قار البصرة، جنوبي العراق، شهدت العديد من المدارس إضراباً جزئياً عنالدوام، حيث امتنع المعلمون عن أداء مهامهم التعليمية احتجاجاً على تردي أوضاعهمالمالية.

وعلى صعيد ذي صلة، نظم عدد من خريجي محافظة المثنى، جنوبي العراق، تظاهرةأمام مبنى الحكومة المحلية، مطالبين باستثنائهم من تعليمات التعيين على درجاتالعقود الخاصة بمديرية التربية، ومطالبين بفرص عمل عادلة تتناسب مع مؤهلاتهم.

وفي واسط، اتهم عضو لجنة التربية النيابية عن المحافظة علي غركان الدلفي،القوات الامنية بترهيب الملاكات التربوية عقب المطالبة بحقوقهم، مطالباً رئيسالوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية بفتح تحقيق في "تدخل مديرية شرطة واسط بشؤون التربية".

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، أعلنتعن تنفيذ إضراب عام بدءاً من يوم أمس الأحد، للضغط باتجاه تحقيق حزمة مطالب،أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمةالجامعية، وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشة والمهنيةوبدل النقل ومخصصات الزوجية والأطفال.

ودعت نقابة المعلمين العراقيين، يوم أمس الأحد، الهيئات التعليميةوالإدارية إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين لتسليط الضوء على مطالب المعلمين"السبعة"، مهددة في حال عدم الاستجابة بـ"اتخاذ الإجراءاتالتصعيدية كافة"، فيما أعلنت ممثلية الكوادر التربوية في محافظة ذي قارالإضراب العام في جميع مدارس المحافظة ولجميع الكوادر التربوية بدءاً من اليوملعدم الاستجابة لمطالبها.

وفي وقت سابق من يوم أمس، وفي تصريحات لوكالة شفق نيوز، طالبت النائبة عنالإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، بعقد جلسة طارئة للنظر بمطالب المدرسين الذينبدأوا اليوم بإضراب عن الدوام، مشددة على إطلاق سراح من تم اعتقالهم منهم، فيماأكد النائب المستقل أمير المعموري أن مجلس الوزراء سيستضيف خلال جلسته الأسبوعيةالمقبلة نقيب المعلمين للتباحث بهذا الخصوص.