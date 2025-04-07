الداخلية العراقية تحذر المواطنين من رابط احتيالي يستهدف بياناتهم

2025-04-07 10:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رصد مركز الأمن السيبراني بوزارة الداخلية العراقية، رابطاً إلكترونياً منشوراً على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقوم بتحويل المواطنين الراغبين في تفعيل الخدمات الإلكترونية للمصارف العراقية إلى تطبيق "واتساب" للتحدث مع خدمة العملاء.

وأكد المركز، وفق بيان صدر اليوم الاثنين، وورد الى وكالة شفق نيوز، أن الرابط احتيالي ويهدف إلى جمع بيانات المواطنين بشكل غير قانوني، لذا يُنصح بتوخي الحذر وعدم التفاعل معه.

وجاء في تفاصيل التحذير، أن اسم الصفحة "خدمة عملاء CBI"، داعية إلى تجنب فتح الروابط المجهولة أو المشبوهة، والتحقق من صحة الروابط باستخدام مواقع مثل VirusTotal قبل النقر عليها.كما أكد البيان التحذيري، على ضرورة عدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية عبر الإنترنت مع أي جهة غير معروفة.



