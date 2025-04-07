بمشاركة منتخبنا.. انطلاق منافسات بطولة العالم للكيك بوكسينغ في بانكوك
2025-04-07 10:55:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
تنطلق اليوم الاثنين، منافسات بطولة العالم للكيك بوكسينغ في العاصمة التايلندية بانكوك بمشاركة دولية واسعة، على أن تستمر فعالياتها حتى الثاني عشر من الشهر الحالي.
وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة، أحمد رحيم نعمة، في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" بطولة العالم ستنطلق اليوم في تايلند وسط توقعات بأن تشهد منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة من أجل بلوغ الأدوار المتقدمة ونيل الأوسمة الملونة".
وأضاف أن" حظوظ منتخبنا في المسابقة وإمكانية التواجد في المراتب الأولى في جدول ترتيب الميداليات تُعد إيجابية، بحكم توفر عناصر مميزة من الخبرة والشباب، إذ تم التحضير للمحفل العالمي بأفضل صورة ممكنة من خلال المعسكرات التدريبية داخل العراق تحت قيادة نخبة من المدربين الوطنيين".
وبيّن نعمة أن" آمال أصحاب الشأن ترنو نحو تحقيق نتائج إيجابية، والعودة بحصيلة جيدة من الأوسمة الذهبية والفضية والنحاسية، بما يسهم في تعزيز سمعة رياضتنا على الصعيد الخارجي، مشيراً إلى أن المشاركة في بطولة العالم تمثل محطة مهمة في مشوار الدعم المتواصل لخطط الاتحاد، من أجل تطوير اللعبة والعمل على رفد مسيرتها بالأنشطة والمسابقات التي تسهم بإضافة المزيد من الخبرات والتجارب، لتنمية مهارات اللاعبين والمواهب الواعدة".
تنطلق اليوم الاثنين، منافسات بطولة العالم للكيك بوكسينغ في العاصمة التايلندية بانكوك بمشاركة دولية واسعة، على أن تستمر فعالياتها حتى الثاني عشر من الشهر الحالي.
وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة، أحمد رحيم نعمة، في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" بطولة العالم ستنطلق اليوم في تايلند وسط توقعات بأن تشهد منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة من أجل بلوغ الأدوار المتقدمة ونيل الأوسمة الملونة".
وأضاف أن" حظوظ منتخبنا في المسابقة وإمكانية التواجد في المراتب الأولى في جدول ترتيب الميداليات تُعد إيجابية، بحكم توفر عناصر مميزة من الخبرة والشباب، إذ تم التحضير للمحفل العالمي بأفضل صورة ممكنة من خلال المعسكرات التدريبية داخل العراق تحت قيادة نخبة من المدربين الوطنيين".
وبيّن نعمة أن" آمال أصحاب الشأن ترنو نحو تحقيق نتائج إيجابية، والعودة بحصيلة جيدة من الأوسمة الذهبية والفضية والنحاسية، بما يسهم في تعزيز سمعة رياضتنا على الصعيد الخارجي، مشيراً إلى أن المشاركة في بطولة العالم تمثل محطة مهمة في مشوار الدعم المتواصل لخطط الاتحاد، من أجل تطوير اللعبة والعمل على رفد مسيرتها بالأنشطة والمسابقات التي تسهم بإضافة المزيد من الخبرات والتجارب، لتنمية مهارات اللاعبين والمواهب الواعدة".