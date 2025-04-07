هبوط أسعار الذهب لأقل مستوى في 3 أسابيع ونصف

2025-04-07 10:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، لأقل مستوى في 3 أسابيع ونصف، وسط موجة بيعية في الأسواق، وتخلص المستثمرين من السبائك لتغطية الخسائر في ظل المخاوف من ركود عالمي وسط تصاعد حدة التوترات التجارية.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3% إلى 3027.9 دولار للأونصة، بعدما هبط بأكثر من 1% في بداية الجلسة مسجلاً بذلك أقل مستوى منذ 13 آذار.

على الجانب الآخر، ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4% إلى 3047.5 دولار للأونصة.

هذا وهبطت أسعار الذهب بأكثر من 3% يوم الجمعة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرفات عالمية أعلى من المتوقع، والتي تسببت في فوضى في الأسواق.

المصدر: وكالات