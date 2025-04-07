حملة لمنع بيع المضادات الحيوية من دون وصفة طبية في العراق

2025-04-07 10:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت نقابة الصيادلة العراقيين، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، عن إطلاق حملة صحية لمنع بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية في العراق.

وذكرت النقابة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في إطار دعم جهود وزارة الصحة للحد من مقاومة المضادات الحيوية والحفاظ على فعالية الأدوية المنقذة للحياة والمستخدمة في علاج العدوى الشديدة المقاومة، ووفقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 المادة (14) البند (4) الذي ينص على أنه (لا يجوز للصيدلي أن يصرف بدون وصفة طبية المواد المضادة للحياة والمواد السامة التي تعينها الوزارة)".

وأضافت النقابة أن "وزارة الصحة العراقية وبالتعاون مع نقابة صيادلة العراق تُطلق حملة إعلامية رقابية لمنع تداول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية ولمدة ستة أشهر"، مؤكدة أنه "ستتم عملية المراقبة من خلال حملات تفتيش وزارية ونقابية مشتركة تبدأ يوم الثلاثاء 8 نيسان 2025".

وأوضحت أنه "سوف يُسمح فقط بصرف المضادات الحيوية المدرجة في القائمة المرفقة بدون وصفة طبية. تهيب نقابة صيادلة العراق بجميع الزميلات والزملاء أصحاب الصيدليات الالتزام بتعليق قائمة المضادات الحيوية المسموح بها في مكان واضح داخل الصيدلية وتوعية المواطنين الكرام بعدم جواز صرف أي مضاد حيوي خارج هذه القائمة بدون وصفة طبية".

وأكدت أن "الاستخدام غير المسؤول للمضادات الحيوية يُضعف من فعاليتها ويُهدد صحتنا جميعًا وصحة عوائلنا وأبناء مجتمعنا، فلنتعاون جميعًا من أجل صحة أفضل وحياة أجمل".







