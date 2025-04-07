عراقي يرتكب مجزرة بشعة بقتل عائلة كاملة.. وهذا كان مصيره
2025-04-07 11:00:06 - المصدر: راي اليوم
بغداد- متابعات- ألقت الشرطة العراقية القبض على قاتل ارتكب جريمة مروعة راح ضحيتها عائلة كاملة في محافظة ميسان، وذلك بعد نجاحه في الهروب إلى العاصمة بغداد متنكراً بزي مختلف، محاولاً تضليل الجهات الأمنية.
وبحسب بيان صادر عن قيادة شرطة بغداد الرصافة، تمكنت مفارز القيادة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم بعد ورود معلومات تفيد بتواجده داخل قاطع المسؤولية التابع لهم.
وعلى الفور، توجّه فريق أمني متخصص إلى الموقع المستهدف، وأُلقي القبض على المتهم بعد عملية متابعة دقيقة.
وأوضحت الشرطة أن المتهم حاول إخفاء هويته الحقيقية عبر التنكر بزي مختلف، كما كان يحمل هويات مزورة، في محاولة للإفلات من العدالة، إلا أن يقظة رجال الأمن حالت دون ذلك.… [+]