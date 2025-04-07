الصدر يطالب السعودية بإعادة بناء قبور أئمة البقيع

2025-04-07 12:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

طالب زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، السعودية بإعادة بناء قبور أئمة البقيع.

وكتب الصدر في تدوينة على حسابه بمنصة إكس تابعتها "بغداد اليوم": "جرح الثامن من شهر شوال كان فاتحة الرزايا، إذ امتدت أيادي الاثم والعدوان ضد الرسول وآل الرسول، فهدموا قبور البقيع ومهددين بهدم قبر الرسول (صلى الله عليه وآله).

وأضاف "نهيب بالمملكة العربية السعودية الداعية للاعتدال بناء قبور أئمة البقيع عليهم السلام بما يرضي الله".







