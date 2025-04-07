2025-04-07 12:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن خطط إصلاحية تهدفإلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين، حديث ومرن، يعملعلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.

وذكر البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطة تعد ثمرة جهودمشتركة بين البنك المركزي العراقي والحكومة والقطاع المصرفي الخاص، وبالتعاون معشركة أوليفر وايمن للاستشارات"، مبيناً أن "نجاحها يعتمد على المشاركةالفاعلة والتعاون من جميع الجهات المعنية، حيث سيتولى المركزي العراقي والحكومةقيادة مشاريع تهدف إلى تحديث القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصاد سريعالنمو".

وبحسب البيان، فإن هذه المشاريع تركز على ثلاث أهداف وهي تعزيز الشمولالمالي وتعميقه بشكل اوسع في العراق، رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص،وتهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرتهعلى الصمود امام مواجهة المخاطر.

وأضاف البيان، أن "هذا المشروع يساهم في تعزيز حماية المودعينوالدائنين إلى جانب حملات التثقيف المالي على استعادة الثقة في التعامل مع المصارفوسيجري أيضاً توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيميةوتطبيقها بشكل فاعل وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات سيتم تحديث أنظمةالمدفوعات لإجراء معاملات فاعلة وموثوقة لكلٍ من الشركات والأفراد، فضلاً عن توسيعالبنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وسيتمكذلك تبسيط إجراءات الامتثال لتدابيرمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية".

وأوضح البيان: "من الشروط الأساسية لنجاح الخطط إلزام جميع المصارفبالامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع ويتعين علىالمصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدماتمميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية".

وبحسب البيان، فإن المعايير المصرفية الرئيسة المقرر تطبيقها على أربع فئاترئيسة تنقسم إلى هيكل الملكية والحوكمة عبر تحديد الحد الأقصى للملكية لمنعالسيطرة المفرطة (التركز) من أي كيان فردي أو أطراف ذات الصلة، وضمان وجود مجالسإدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية (الاهلية) لجميع المناصب القياديةالرئيسية، فضلاً عن إجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمينالرئيسين.

وأشار إلى أن "المعيار الثاني هو استدامة نموذج العمل ويتم أيضاً عبرإلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق من خلال تقديم خطط عملمفصلة متوافقة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل التنظيمي وخطط تطبيقالتكنولوجيا وإدارة العمليات، وضمان مواءمة الخدمات والمنتجات الرئيسة مع احتياجاتالسوق لدعم الاقتصاد العراقي و المواطنين، بينما المعيار الثالث يمكن في المقاييسالمالية وهي الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة بما يتماشى وأفضل الممارساتالعالمية لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية".

ولفت البيان، أن المعيار الرابع يتمحور حول المخاطر والامتثال التنظيمي، عنطريق مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابيرالشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائمالمالية، وتعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدينللحد من تضارب المصالح بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.

وتابع البيان: "تكون عملية الإصلاح رحلةً متعددة المراحل وخلال هذهالعملية ستخضع المصارف الخاصة للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحلمختلفة من عملية الإصلاح ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأولمن عام 2026".

وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي، أن "الأشهر المقبلة ستشهد مشاركةالبنك المركزي العراقي مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجبتعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمللتقديم المساعدة الفنية من أجل ضمان جاهزيتها قبل بدء عملية التقييم، وسيتم الطلبمن المصارف المجازة الخاصة كافة تأكيد مشاركتها في عملية الإصلاح بصفة رسميةويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العملبشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي قوي وشامل".

وفي هذا السياق، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليومالاثنين، مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي.