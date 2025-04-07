كركوك.. بلاغ عاجل للفلاحين لمكافحة مرض "صدأ القمح"

2025-04-07 12:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة كركوك، يوم الاثنين، إطلاق بلاغ فوريللفلاحين بشأن ظهور مرض "صدأ القمح" في بعض الحقول الزراعية، مؤكدة أنوزارة الزراعة ستوفر العلاج اللازم لهذا المرض مجاناً ضمن حملة استباقية للحد منانتشاره.

وقال سلام فاروق، وكيل قسم الوقاية في المديرية، لوكالة شفق نيوز، إن"الظروف الجوية المتقلبة، والكثافة الزراعية العالية، واستخدام أصناف حساسةللإصابة، أسهمت في ظهور المرض الذي يُعد من أخطر الأمراض الفطرية التي تصيب القمح،وخصوصاً مع دخول شهر نيسان واقتراب موعد نضج المحصول".

وأضاف أن "الفلاحين غالباً ما يزرعون كميات تتجاوز المعدلات الموصىبها في الدونم الواحد، إذ تصل إلى 70-80 كغم بدلاً من 40-50 كغم، ما يؤدي إلى قلةالتهوية داخل المزروعات، وعند تساقط الأمطار تتوفر بيئة مثالية لانتشار فطر الصدأ".

وأشار فاروق، إلى أن "دائرة وقاية المزروعات في الوزارة، بالتعاون معقسم الوقاية في زراعة كركوك، أطلقت حملة توعية شاملة، دعت فيها الفلاحين الذينشملتهم الخطة الزراعية لهذا الموسم – وتغطي ما بين 450 إلى 500 ألف دونم – إلىمراجعة المديرية عند ملاحظة أية أعراض إصابة، ليتم تزويدهمبالعلاج اللازم مجاناً".